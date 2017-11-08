Бывшая жена Джигарханяна прошлась по Цымбалюк-Романовской

Татьяна Власова, бывшая жена известного актера Армена Джигарханяна рассказала, что думает о своей сопернице, Виталине Цымбалюк-Романовской. По словам женщины, последняя просто "завралась".

Об этом Власова заявила в ток-шоу "Судьба человека". Она старалась быть максимально корректной и не позволять себе лишнего по отношению к Цымбалюк-Романовской: "Я не люблю осуждать… Но мне показалось, что она вообще слишком легко живет… Девушка почувствовала, что он потерял какой-то контроль над собой, вернее, ей так показалось, и она решила воспользоваться этим. А когда поняла, что он разочарован и она какие-то поступки совершила, она, видимо, заметалась, как вор пойманный. Начинает врать, изворачиваться, других в чем-то обвинять...".

При этом, Власова рассказала, что ее соперница вовсе не такой плохой человек. "Там вообще было очень много неправды, и когда это стараниями журналистов разносилось, она не поправляла", – призналась Татьяна Сергеевна

Женщина призналась, что до сих пор переживает за бывшего мужа. "Очень трудный период в жизни. С одной стороны, я рада за человека —за то, что он продолжает жить. Вот ему так хочется жить… Это может быть больно, обидно, но я понимаю. Но когда это что-то новое нарушает что-то в его жизни, я не радуюсь, а за этого человека расстраиваюсь. Может быть, я вот такая альтруистка", – заявила Власова.

Напомним, на 9 ноября намечен развод 82-летнего актера Армена Джигарханяна и 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской. Последняя присутствовать на бракоразводном процессе не намерена – ее интересы будет представлять Элина Мазур. Сама Виталина неделю назад в спешном порядке и в обстановке строжайшей секретности улетела из России вместе со своей семьей. Где сейчас находится женщина – неизвестно.