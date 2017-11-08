Эксклюзив Особое мнение Интервью Бузову повесили прямо на сцене Люди в ужасе бегут от Джигарханяна

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Навка решила рожать после бегства партнера к Семенович

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото: GLOBAL LOOK press
Фигуристка рассказала о перипетиях личной жизни. Бегство партнера изменило ее судьбу.
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К личной жизни фигуристки Татьяны Навки всегда было приковано повышенное внимание. После того, как она стала женой пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, о ней стали писать не в спортивной, а в светской хронике.

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"Я всегда ставила семью выше карьеры, – признаалсь Навка. – И когда Роман Костомаров захотел встать в пару с другой партнершей (Анной Семенович. – Прим. ред.), я поняла, что это судьба дает мне возможность родить ребенка. Мне кажется, что какой бы ни была работа, какие бы деньги она ни приносила, женщина никогда не будет полностью счастлива, если у нее нет детей и второй половины. Когда рядом нет любящего и любимого человека, то женщина неполноценна".

Именно та измена многолетнего партнера по льду, с которым Навка выступала с 1998 года, стала переломной точкой в жизни фигуристки. Хотя во многом тут была вина тренера Натальи Линичук, которая-то и порекомендовала Костомарову сменить партнершу. В сезоне 1999-2000 годов оставшаяся без пары Татьяна была беременна первой дочерью, но уже летом, выйдя на лед, приняла извинения Романа и снова начала кататься с ним. А после победы на Олимпийских играх в Турине в 2006-м Татьяна Навка и Роман Костомаров приняли решение завершить спортивную карьеру. Навка сосредоточилась на семейной жизни.

"В первую очередь мужчины ценят в нас нежность, заботливость, преданность. Женщина должна любить свой дом и создавать в нем уют, очаг, чтобы муж и жена стремились туда. Мой муж очень много работает, поэтому у нас не так много свободного времени, чтобы побыть всем вместе. Но по возможности мы стараемся каждые выходные проводить с семьей, детьми. Это – закон", – цитирует Навку портал wday.ru.

Автор: Иван Губкин8 ноября 2017, 14:03
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