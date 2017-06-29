Навка выставила грудь на красной дорожке
Образ Навки не мог не привлечь внимания. Белокудрая стройная красавица с ярко-красной помадой на губах появилась на публике в довольно откровенном наряде от Валентина Юдашкина. "Я не люблю долго собираться", – призналась Татьяна в интервью Dni.Ru. И улетела, сверкнув на прощание серьгами с драгоценными камнями, которые стоят сотни тысяч.
Обнажающее грудь платье со шлейфом на Навке не смотрелось вульгарно. Черно-белое сочетание выгодно разбавил красный кокетливый поясок. Примечательно, что на красной дорожке фигуристка появилась вместе со своей мамой Раисой Анатольевной. Однако чаще всего олимпийская чемпионка выходит в свет со своим супругом – пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
Как писали Dni.Ru, Татьяна Навка в прошлом году пришла на "Реальную премию Musicbox 2016" с дочерью Александрой Жулиной. Тогда девушка появилась на красной дорожке в черном платье с шифоновыми вставками.
А вот платья, в которых она появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в этом году, пользователи Сети раскритиковали. На это прославленная фигуристка ответила критикам ее дочери, что расправится с каждым, кто нелестно отзывается о девушке.
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Напомним, церемония закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля состоялась в театре "Россия". Главный приз за лучший фильм выиграла картина "Хохлатый ибис" режиссера Лян Цяо.
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