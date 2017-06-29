Навка выставила грудь на красной дорожке

Знаменитая фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вместе со своей мамой посетила церемонию закрытия Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке спортсменка продемонстрировала роскошное декольте.

Образ Навки не мог не привлечь внимания. Белокудрая стройная красавица с ярко-красной помадой на губах появилась на публике в довольно откровенном наряде от Валентина Юдашкина. "Я не люблю долго собираться", – призналась Татьяна в интервью Dni.Ru. И улетела, сверкнув на прощание серьгами с драгоценными камнями, которые стоят сотни тысяч.

Обнажающее грудь платье со шлейфом на Навке не смотрелось вульгарно. Черно-белое сочетание выгодно разбавил красный кокетливый поясок. Примечательно, что на красной дорожке фигуристка появилась вместе со своей мамой Раисой Анатольевной. Однако чаще всего олимпийская чемпионка выходит в свет со своим супругом – пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Как писали Dni.Ru, Татьяна Навка в прошлом году пришла на "Реальную премию Musicbox 2016" с дочерью Александрой Жулиной. Тогда девушка появилась на красной дорожке в черном платье с шифоновыми вставками.

А вот платья, в которых она появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в этом году, пользователи Сети раскритиковали. На это прославленная фигуристка ответила критикам ее дочери, что расправится с каждым, кто нелестно отзывается о девушке.

enter; width:100%;"> @eliesaabworld dinner @mercury_russia @verberalla Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Апр 24 2017 в 12:26 PDT

Напомним, церемония закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля состоялась в театре "Россия". Главный приз за лучший фильм выиграла картина "Хохлатый ибис" режиссера Лян Цяо.