Товарок сбежавшей жены Джигарханяна гонят в шею

Подруги больше не смогут обелять ушлую пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую

"Официальный представитель" жены и сестры 82-летнего Армена Джигарханяна не перестает обелять Виталину Цымбалюк-Романовскую. Элина Мазур ходит по ток-шоу с кипой документов, винит во всех грехах хозяйничающего в театре Артура Согомоняна и выставляет молодую жену Армена Борисовича бедной овечкой. Ей подпевает Наталья Корнеева, которая выступает как пресс-секретарь театра, хотя таких полномочий не получала.

Но скоро этой вакханалии придет конец – товарок супруги артиста гонят в шею. Новый директор Московского драматического театра Армена Джигарханяна Елена Гильванова намерена в первую очередь разобраться с командой Виталины Цымбалюк-Романовской.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, на повестке стоит вопрос об освобождении от должности Корнеевой, заведующей литературной частью. Уже подали заявления об увольнении отец и мать Виталины: их имена успели убрать из списка администрации на официальном сайте.

Кроме того, продолжится расследование уголовного дела о "прослушке", установленной в кабинете Джигарханяна. Друг актера Согомонян уверен: Цымбалюк-Романовская уехала из-за того, что всплыла правда о камерах, и полиция решила наложить ограничения на ее передвижение.

Управление экономической безопасности и прокуратура проверяют финансовую деятельность театра за последние два года, когда там царствовала Виталина. Говорят, детали и факты вскрываются ошеломительные. Не исключено, что будет возбуждено дело о хищениях в особо крупном размере и финансовых махинациях.

