Молодую жену Джигарханяна поймали на лжи Малахову

Скандал вокруг отношений Армена Джигарханяна и его молодой супруги Виталины Цымбалюк-Романовской не утихает. Журналисты поймали жену мэтра на лжи на шоу Андрея Малахова, а также выяснили, что она, возможно, находится в Киеве.

Ушлые журналисты узнали, что за третий квартал 2017 года Виталина Цымбалюк-Романовская заработала почти два миллиона рублей. Это более 660 тысяч рублей в месяц! При этом на шоу у Андрея Малахова Виталина заявила, что ее зарплата в театре составляла только 40 тысяч рублей, сообщает сайт "Комсомольская правда".

В правоохранительных органах высказались подробнее: "За время правления Виталины в театре за границу в офшоры было выведено порядка 80 миллионов рублей. Деньги, выделявшиеся Драматическому театру Армена Джигарханяна из госбюджета, поступали в банк, а оттуда отправлялись по платежам на различные закупки. Часть закупок осуществлялась в реальности, часть – только по бумагам. Уходили деньги в открытые в офшорах фирмы. Банковская документация по всем договорам и закупкам изъята и отправлена на экспертизу".

Между тем близкие к супружеской паре люди до сих пор не могут поверить в происходящее.Так, актер Дмитрий Харатьян заявил, что часто наблюдал за Виталиной и Арменом в обычной жизни. "Я знаю и люблю Армена Борисовича с детства. Поскольку мы соседи, часто встречались не только в театре – я наблюдал их с Виталиной семью в обычной жизни. Наслаждался их нежными и трогательными отношениями. Был и на их свадьбе. Думал: как же Армену Борисовичу повезло, что он в возрасте обрел рядом с собой такого любящего и заботливого человека. У меня не укладывается в голове, как этот "божий подарок" превратился в какой-то апокалипсис их отношений", – высказался актер.

Харатьян уверен, что супругам нужно переговорить с глазу на глаз. "Мне кажется, им надо встретиться и поговорить вдвоем, без свидетелей, глядя в глаза. Верю, они поймут и услышат друг друга. И в будущем, если не сойдутся, то по крайней мере не расстанутся врагами", – рассудил артист.

Однако вряд ли гипотетическая встреча может состояться. Как утверждает друг мэтра Артур Согомонян, Цымбалюк-Романовская находится на территории Украины. "Вероятно, сторона Виталины уже готовится к тому, что им что-то предъявят, и начинает раньше времени валить с больной головы на здоровую. Например, в кабинете Армена Борисовича была установлена скрытая камера, и все это время его снимали. А также снимали наши с ним переговоры и встречи. По нашему заявлению возбуждено уголовное дело, к ответственности будет привлечена Виталина и ее окружение. Поэтому она и улетела. По этой уголовной статье ей должны были ограничить передвижение. По нашим данным, она сейчас в Киеве", – рассказал Согомонян.