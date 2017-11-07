Подругу молодой жены Джигарханяна обвинили в связях с ОПГ

Официальный представитель Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур стала гостьей программы "На самом деле" на Первом канале. Подруга и доверенное лицо молодой жены Армена Джигарханяна попыталась ответить на каверзные вопросы о семейной и хозяйственной жизни театральной пары.

Самые каверзные вопросы ведущие оставили для Элины Мазур на конец программы. На вопрос о том, были ли у нее некие связи с организованной преступностью подруга Виталины Цымбалюк-Романовской ответила отрицательно, однако детектор лжи показал, что в этот момент она говорила неправду.

Кроме того, если верить показаниям приборов, у Элины Мазур были какие-то корыстные интересы в общении с Виталиной Цымбалюк-Романовской помимо того, что та начисляла ей зарплату. На вопрос, любила ли как мужчину Армена Джигарханяна его молодая жена ее подруга отказалась отвечать. Однако на этапе предварительного тестирования, как рассказал эксперт, она ответила отрицательно.

"Виталина выстраивала отношения с Джигарханяном в том числе и в меркантильных целях?", – буквально припер к стене Элину Мазур эксперт. "Нет", – ответила она. "Ложь", – резюмировал интервьюер.

Напомним, на 9 ноября намечен развод 82-летнего актера Армена Джигарханяна и 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской. Причем молодая жена на процессе присутствовать не собирается. Ее интересы будет представлять как раз Элина Мазур.

При этом Виталина Цымбалюк-Романовская уверена, что за всем скандалом и решением ее мужа подать на развод стоят недоброжелатели. "У меня с ним не было конфликта вообще. Это абсолютно искусственно созданная ситуация", – подчеркнула она.