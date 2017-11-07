Удравшая жена Джигарханяна упивается в Грузии

Виталине потребовалась помощь психолога. Но она сильная и непременно справится с кризисом.

На 9 ноября намечен развод 82-летнего актера Армена Джигарханяна и 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской. Последняя присутствовать на бракоразводном процессе не намерена – ее интересы будет представлять Элина Мазур.

"Ничего не остается – Виталина поставлена в такие условия. Артур Согомонян ей просто не оставил другого выхода. Но Марина Борисовна, сестра Армена Борисовича, просит хотя бы отложить развод – она категорически против", – рассказала Мазур Dni.Ru.

Она подчеркнула, что Цымбалюк-Романовская была уволена из театра по требованию Согомоняна. "Ей выдвинули ультиматум, что только в этом случае получит мужа. Виталина требование выполнила, а мужа ей не вернули, – отметила Мазур. – Сегодня она отдыхает на море, но надеется вернуться в Россию. Думает учить детей музыке, хотя получила любопытное предложение из Германии".

Dni.Ru располагают сведениями о более точном местонахождении со скандалом удравшей из столицы Виталины – она отдыхает в Грузии. Упивается красотой природы, много гуляет, фотографируется. На всех снимках улыбается и выглядит умиротворенной. Ничто не может омрачить счастье, когда у тебя есть в Москве три квартиры за 100 миллионов рублей.

Не забывает жена актера и о здоровье: она обратилась к известному в Грузии реабилитологу и психологу Рафаэлю Утургаури. Доктор Раф, как зовут его на родине, помогает пациентам преодолеть кризисные состояния и направить мысли в нужное русло.

Стресс Цымбалюк-Романовская преодолевает оригинальным способом – врач заставляет с силой бить ногами по специальному валику. Наверное, в эти моменты она представляет Согомоняна, который разрушил ее тихое семейное счастье и лишил хлебной работы генерального директора...