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Джигарханян после скандального развода остался ни с чем

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Представитель Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур прояснила судьбу движимого недвижимого имущества. Она уверяет, что на все есть подтверждающие права документы.
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Вокруг имущества Армена Джигарханяна ходит много слухов и домыслов. Люди, не зная ситуации изнутри, говорят, что молодая жена якобы обобрала престарелого актера. Эта клевета возмущает Элину Мазур, официального представителя жены и сестры артиста.

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Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Ни одна из квартир, которые оформлены на Виталину Цымбалюк-Романовскую, не была ей подарена Арменом Джигарханяном, – уверяет Элина Мазур. – Все эти квартиры были приобретены на личные средства Цымбалюк-Романовской, и подтвердить это элементарно. Дело в том, что ее отец Виктор Владимирович никогда не был бедным человеком – он владел ощутимой долей в украинской компании, занимающейся разработкой полезных ископаемых. Чистая прибыль этой компании за прошлый год – 73 миллиона долларов".

"Деньги, которые были переведены Цымбалюк-Романовской из Киева в Россию, – это деньги от продажи доли отца Виталины, – продолжает Мазур. – И подтвердить их происхождение достаточно легко. Так что на покупку ни одной из квартир Армен Борисович ей средства не выделял, это легко проверяется. Более того, для покупки одной из квартира Виталина брала кредит – 10 миллионов рублей – который сегодня продолжает погащаться с зарплатной карты Цымблалюк-Романовской". Правда, где работает Виталина после увольнения из тетра – загадка...

И "Мерседес", котором сегодня много пишут, тоже был приобретен на личные средства Виталины", – специально отметила Мазур.

В прессе было много противоречивой информации о зарплате Цымбалюк-Романовской в бытность ее работы на посту генерального директора театра. Ее представитель внес ясность: "Зарплаты Виталины – 120 тысяч рублей, у Армена Борисовича приближается к 100 тысячам, потому что он получал еще за выходы на сцену. Дело в том, что его должность – "Президент театра" – она почетная, а не денежная. И никаких излишних денег в этой семье не было. Скажу вам больше: после развода с Татьяной Власовой Армен Борисович остался ни с чем, счета его были пусты. И у Армена Борисовича за полтора года не было ни одного крупного предложения ни от кинокомпаний, ни от телешоу".

"У Армена Борисовича достаточное количество заболеваний, ему требуется хорошая медицинская помощь, обслуживание. К тому же у него были специфические пристрастия – например, Виталина заказывала ему всю обувь  исключительно у одного мастера в Баден-Бадене, и все это стоило недешево", – заявила Мазур на пресс-конферении НСН.

Автор: Иван Губкин5 ноября 2017, 18:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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