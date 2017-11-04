Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода

Виталина Цымбалюк-Романовская выступила с заявлением. Она в ужасе от происходящего.

На 9 ноября назначен развод 82-летнего Армена Джигарханяна и его 38-летней красавицы-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской. Для нее все происходящее – страшный сон. Ее просто выгнали!

"У меня с ним не было конфликта вообще. Это абсолютно искусственно созданная ситуация. Я за себя отвечаю. И за него. Но его нельзя изолировать от близких и родственников в пользу сомнительных посторонних людей, – рассказала Виталина. – У него очень слабое здоровье, медицинская помощь оказывалась (и оказывается) не адекватно ситуации".

Сегодня, по словам работников театра, здоровье Армена Джигарханяна серьезно пошатнулось. Прежде молодая жена его холила и лелеяла, кормила с ложечки. А теперь любимый артист спит в театре, не моется, перестал узнавать родную сестру и вообще плохо понимает, что происходит. "Если бы его оставили в покое на 2-3 дня, он бы мог прийти в себя. Возможно", – чуть не плачет Виталина.

На своей странице в социальной сети она врезала и одному из участников этой гнусной истории – "человеку, который исполняет обязанности Армена Борисовича в Театре Джигарханяна".

"Есть такой режиссер – Юрий Клепиков. Маленький человек, но с очень большими амбициями, – сообщила Виталина. – Все его спектакли Армен Борисович давно снял. Бюджеты этих спектаклей зашкаливали за все пределы. Премьеры то переносились, то отменялись...Сегодня на основной сцене их только два – "Нас ждут далеко-далеко, не здесь..." и "Васса". Мало что в Москве продается так плохо, как спектакли клепикова. Бывает, что и 10 билетов не продано".

"Живет себе режиссер в служебной трехкомнатной квартире более 10 лет, – продолжает Виталина. – Мы с супругом жили в однокомнатной, под Красногорском, но Клепикова это никогда не смущало. Последнее время он все чаще заходил то ко мне, то к Джигарханяну с просьбой ему эту квартиру по госцене "организовать". А еще желательно звание "заслуженного деятеля искусств", он ведь так давно предан... "

"Когда мы с коллегами в тяжелые дни искали Армена Борисовича по справочным, Клепиков руководил театром – приносил подписанные Джигарханяном записки, написанные женской рукой, с ошибками в названиях должностей и имен сотрудников администрации. И вот теперь по этому списку Джигарханян увольняет эту всю администрацию, в том числе назначенную Департаментом культуры. На доске висит приказ о назначении Клепикова помощником самого Президента! И, наконец, все его боятся. Около месяца назад меня удивила фраза Армена Борисовича : а нельзя такую квартиру, как мы купили устроить Клепикову. Я теперь думаю – нужно было соглашаться. Вдруг бы тогда Армен Борисович не стал подавать на развод".