Елена Захарова ждет ребенка от женатого

Журналисты обратили внимание на то, как сильно изменилась фигура у актрисы Елены Захаровой. Говорят, популярная актриса ждет ребенка от женатого бизнесмена.

На днях Елена Захарова выступила на поэтическом вечере в концертном зале "Градский холл". На сцену актриса вышла в голубом платье до колен, причем свободный наряд не смог скрыть сильно округлившегося живота артистки. По мнению проницательных фанаток, Захарова находится на седьмом месяце беременности.

Говорят. отцом ребенка является бизнесмен Андрей Большаков, занимающийся инвестициями в ценные бумаги и имеющий строительный бизнес. А еще он на три года моложе Захаровой, женат и воспитывает в браке двоих детей. Но это, говорят, не мешает Андрею устраивать тайные романтические свидания с Еленой, компетентно сообщает Eg.RU.

Интересно, что еще пару лет назад ходили слухи о романе Захаровой и Большакова. Тогда папарацци напали на след влюбленных, когда те ужинали в ресторане и пили вино. После трапезы они уехали в ночь на одной машине. Сопровождая актрису к автомобилю, ухажер нежно обнимал ее за талию. Как рассказали репортерам сотрудники заведения, такие посиделки Елена и Андрей устраивали уже несколько раз.

Отметим, что сама Елена Захарова не афиширует свое интересное положение. На официальной страничке в социальной сети Instagram актриса публикует исключительно селфи или старые фотографии.

Публикация от Елена Захарова (@lenazaharova57) Авг 31 2017 в 1:36 PDT

Тем не менее, слухи о беременности актрисы появились еще летом, когда актриса приняла участие в дефиле "Русского силуэта", организованного по традиции Татьяной Михалковой в рамках Московского Международного кинофестиваля. Тогда наряд был подозрительно свободен в талии. К тому же периоду относятся и фото Захаровой, на которых актриса позирует в не сковывающих фигуру одеждах. Тогда поклонники выразили надежду, что Елена ждет ребенка.