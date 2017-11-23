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Юная любовница Вороненкова собралась на "Дом-2"

Александра Авраменко. Фото: instagram.com/askela.luxees
Модель Александра Авраменко, называющая себя любовницей экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявила, что в ее жизни кипят нешуточные страсти. Девушка высказала предположение, что ей следует отправиться на телепроект "Дом-2".
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Александра Авраменко ведет комфортабельный образ жизни, подробностями которого регулярно делится с многочисленными подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram. Недавно 19-летняя красотка отправилась на Кипр, откуда шлет фанатам красочные фото и видео.

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А еще Авраменко призналась, что в ее личной жизни кипят нешуточные страсти. Девушка сообщила подписчикам, что объявился ее экс-возлюбленный, с которым она не общалась полгода, и сделал ей предложение руки и сердца.

"Пол года не общаться с человеком и тут такие новости 💍 Не, ну а что , конечно милый я тебя ждала пол года , плакала , страдала 😂😂😂 А ты все это время думал и выбирал себе невесту 😄 Нужно было просто по всем параметрам подобрать , кто лучше в сексе, готовке , уборке , отношении . И это заняло пол года , я очень благодарна тебе , что ты понял , что я лучший вариант для тебя 😂😂😂 и еще больше поднял мою самооценку 😅, но все это время я тоже смотрела на других мужчин и теперь знаю какого мужа я хочу , абсолютная противоположность (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Авраменко.

Девушка сделала вывод, что ей следует отправиться на скандально известный телепроект "Дом-2". "А вообще с моими страстями в жизни , мне кажется , что в скором времени вы увидите меня на #дом2 😂😂😂, ну а что все тоже самое только в одном месте", – кокетливо сообщила Александра.

Интересно, что подписчики весьма негативно прокомментировали рассуждения 19-летней девушки. "Сходи, сходи **** на ДОМ2, там только тебя и не хватает!!Долго думала? Тебе же нужны богатые папики, а там молодежь безденежная!!!", "Курва такая", "Лучше у сердца спросить, а не что думают окружающие!!! Дом 2 конченый проект с самого начала – выбор за вами 😆🌹", – высказались подписчики.

Автор: Наталья Аряева23 ноября 2017, 12:56

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