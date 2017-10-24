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Красивая жизнь юной любовницы Вороненкова

Александра Авраменко. Фото: instagram.com/askela.luxees
19-летняя Александра Авраменко вмиг стала популярной после того, как назвала себя любовницей экс-депутата Дениса Вороненкова. Dni.ru попытались выяснить, как живет юная красотка.
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Dni.ru разыскали личную страничку Александры Авраменко в популярной социальной сети Instagram и внимательно ее изучили. О себе девушка написала коротко, но дала понять, что у нее есть некие заслуги: "Меня зовут Александра. Москва. Макияж. Модель. Мисс Федерация. "Девушка года-2017". Лицо с обложки "Luxury Lady"– сентябрь 2017г".

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Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

Александра живет красиво. Она регулярно выкладывает собственные фотографии из разных стран, ходит на светские мероприятия, общается со знаменитостями. К примеру, лишь несколько дней назад Авраменко опубликовала фотографию, на которой запечатлена в обществе модели Анны Калашниковой и популярного актера Александра Носика. 19-летняя красотка посетила съемки известного юмористического проекта Comedy Woman.

Авраменко тщательно следит за собой. Девушка часто публикует короткие видео, на которых запечатлена убивающейся в спортзале. Причем Александра не видит ничего зазорного в том, чтобы выкладывать ролики камера крупным планом снимала ее аппетитные формы в белье, которое просвечивает через одежду.

Модель много путешествует. За короткий промежуток времени Александра побывала в Монако, Турции и Нидерландах. "Погуляв здесь уже два дня 📆🌷 такое ощущение , что у жителей Амстердама нет никаких законов и моралей 🤷🏽‍♀️😬 , едет человек на велосипеде , курит траву , идёт по улице , курит траву и тд 😂✌🏼ты просто идёшь по улице , гуляешь и тут на тебя нападает целое облако дыма , без этого никуда 🌫🍀😁открытый туалет на центральной площади 😂✌🏼ну может быть , с другой стороны , это хорошо 😌 что они очень открытие люди 😄🤗 Здесь по всюду ходят фрики со всей Европы 😄вообщем уже достаточно я узнала этот город думаю .." – высказала свое мнение о столице Голландии Авраменко. Несколько странно про мораль слышать из уст юной барышни, которая тайно встречалась с женатым мужчиной.

Кстати, о своем участии в ток-шоу, где она рассказала о романе с Денисом Вороненковым, Александра высказалась ясно и емко: "В последние время у меня завален #direct о том , какая я плохая( это еще мягко сказано )🤦🏼‍♀️, другие люди напротив поддерживают меня и огромное спасибо им за это 🙏🏼❤️ Так вот ваши гадости в мой адрес , мне не интересны и никак не задевают , так что можете успокоиться и сидеть на попе ровно".

Напомним, 19-летняя Александра Авраменко стала гостьей шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". в котором заявила, что состояла в интимных отношениях с мужем Марии Максаковой Денисом Вороненковым. Самое интересное, что полиграф в программе показал, будто слова девушки правдивы почти во всем!

Авраменко и Вороненков познакомились на предвыборном мероприятии в мае 2016 года в Нижнем Новгороде. Она подошла к нему, как и все, сфотографироваться, а он попросил у нее номер телефона. "После этого мы поехали в отель. Ну а продолжали встречаться уже в Москве. Наша связь длилась месяц", – сообщила модель.

Расстались влюбленные из-за того, что Денис отказался уходить от жены из-за своего политического статуса. "При этом Мария Максакова догадывалась или даже знала о наших отношениях, но мне казалось. она не против. Параллельно и у Вороненкова, и у меня были другие романы", – рассказала Авраменко.

Кстати, недавно модель призналась фанатам, что любит умных мужчин с "одиноким взглядом". "Все женщины с бабников с ума сходили, а мой взгляд всегда был прикован к тем мужчинам, которые сидели в стороне, с серьезным и одиноким взглядом. Мне нравилась их серьезность и то, как они не нуждались в женском внимании. Мне всегда нравились умные мужчины, с которыми можно было бы просто поддержать беседу, обсудить любую тему. Но всегда меня удивляло то, что такие вызывают меньший интерес, чем глупые самолюбивые парнишки. Женщины бегают за ними, удовлетворяя их самолюбие и эгоизм, но для меня всегда они оставались пустышками со смазливым личиком и дешёвыми понтами", – заявила модель.

Автор: Наталья Аряева24 октября 2017, 16:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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