Нетребко заставила плакать после смерти Хворостовского

Оперная певица Анна Нетребко почтила память своего коллеги Дмитрия Хворостовского. Публикация звезды растрогала поклонников.

На своей странице Instagram она опубликовала видео, как знаменитый баритон исполняет песню "Нежность", больше известную как "Опустела без тебя Земля". Ролик она снабдила комментарием: "..без слов...только Музыка..just music..🌹🌹🌹🌹(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Подписчики знаменитой певицы признались, что не смогли сдержать слез. "Жаль Великого, талантливого Человека!!!! Светлая память!!! Грустно до слез......", "Великая потеря....... скорблю со слезами на глазах", "Скорбим и плачем, останется в сердцах😪😪😪", – писали фолловеры в комментариях. Многие отметили, что Анна невероятно точно подобрала композицию. "Земля и правда опустела.... Вечная память🙏🏻", "Опустела без тебя Земля...Как точно сказано. Скорбим...Вечный покой и царствие небесное..." – соболезновали интернет-пользователи.

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago Ноя 22 2017 в 12:40 PST

Отметим, что свою скорбь по ушедшему оперному певцу под публикацией Нетребко выразили не только россияне. В комментариях – множество иностранных поклонников таланта Дмитрия Хворостовского. Q.E.P.D. nuestro querido y admirado Dmitri! Un abrazo muy grande Anna desde Santa Rosa La Pampa Argentina!!! ⚘⚘⚘ ("Пусть покоится с миром наш любимый и почитаемый Дмитрий! Анна, передаем вам теплые объятия из Санта Роса Ла Пампы, что в Аргентине"), Es ist entsetzlich, der Tod von Dmitri Hvrostovsky, der Gigant der klassischen Musik und der Oper ist von uns gegangen! Schrecklich , Ronald aus Berlin ("Это ужасно, смерть гиганта классической музыки и оперы осиротила нас. Страшно. Рональд из Берлина"), – пишут почитатели таланта Дмитрия со всего мира.