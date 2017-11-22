Нетребко заставила плакать после смерти Хворостовского
На своей странице Instagram она опубликовала видео, как знаменитый баритон исполняет песню "Нежность", больше известную как "Опустела без тебя Земля". Ролик она снабдила комментарием: "..без слов...только Музыка..just music..🌹🌹🌹🌹(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Подписчики знаменитой певицы признались, что не смогли сдержать слез. "Жаль Великого, талантливого Человека!!!! Светлая память!!! Грустно до слез......", "Великая потеря....... скорблю со слезами на глазах", "Скорбим и плачем, останется в сердцах😪😪😪", – писали фолловеры в комментариях. Многие отметили, что Анна невероятно точно подобрала композицию. "Земля и правда опустела.... Вечная память🙏🏻", "Опустела без тебя Земля...Как точно сказано. Скорбим...Вечный покой и царствие небесное..." – соболезновали интернет-пользователи.
Отметим, что свою скорбь по ушедшему оперному певцу под публикацией Нетребко выразили не только россияне. В комментариях – множество иностранных поклонников таланта Дмитрия Хворостовского. Q.E.P.D. nuestro querido y admirado Dmitri! Un abrazo muy grande Anna desde Santa Rosa La Pampa Argentina!!! ⚘⚘⚘ ("Пусть покоится с миром наш любимый и почитаемый Дмитрий! Анна, передаем вам теплые объятия из Санта Роса Ла Пампы, что в Аргентине"), Es ist entsetzlich, der Tod von Dmitri Hvrostovsky, der Gigant der klassischen Musik und der Oper ist von uns gegangen! Schrecklich , Ronald aus Berlin ("Это ужасно, смерть гиганта классической музыки и оперы осиротила нас. Страшно. Рональд из Берлина"), – пишут почитатели таланта Дмитрия со всего мира.
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