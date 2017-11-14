Агутин отказался жениться на своей любовнице

Отец известного певца Леонида Агутина, 82-летний Николай Петрович рассказал о личной жизни. Недавно музыкант стал жить с новой избранницей Аллой, которая намного моложе него.

Любви все возрасты покорны. Эту пушкинскую строчку из "Евгения Онегина" на своем опыте подтверждает Агутин-старший. Родитель певца был женат пять раз, и каждый раз возлюбленные были гораздо моложе него.

Сейчас сердце Николая Петровича тоже занято. Близкие полностью одобряют выбор музыканта. "Сын завидует мне, говорит: "Какая у тебя хорошая женщина! – цитирует Агутина-старшего Sobesednik.ru. – Она умница, имеет много замечательных качеств, за которые я ее уважаю. И скромная, не лезет на рожон. Мы знакомы очень давно, но вместе жить стали недавно".

Однако регистрировать отношения с Аллой он не собирается. "Женитьба – не напасть, как бы женатому не пропасть. Куда мне уже? Нет, со временем начинаешь понимать, к чему это все потом ведет. Иногда – к счастливому совместному проживанию, порой – к большому разочарованию. Это как кому повезет", – отметил Николай Петрович.

По словам Агутина-старшего, главное для него – выдать замуж внучку Лизу. Девушка уже много лет живет в Майами, где встречается с музыкантом. "Я был у них на помолвке, но о свадьбе они пока речи не ведут", – рассказал Николай Петрович.

Агутин-старший ведет и активную творческую жизнь. Он записывает альбомы, готовит к выпуску книгу. В последнее время все чаще живет на даче в Троицке.

"Мне нравится проводить время на свежем воздухе. Там красиво – я посадил на участке туи, елки. Тащусь от природы! Я ничего не боюсь! Даже одиночества. Иногда мне самому хочется побыть в таком состоянии, но, слава богу, нечасто!" – заключил Агутин-старший.