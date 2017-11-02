Звезда "Дома-2" открестилась от связи с любовницей Вороненкова

Бывшего участника шоу "Дом-2" Ивана Барзикова заподозрили в романе с Александрой Авраменко. Девушка утверждала, что была любовницей убитого в Киеве беглого депутата Дениса Вороненкова.

На такую версию поклонников звезды телестройки натолкнули совместные фотографии молодых людей в Instagram. И если на странице самого Барзикова таких кадров не найти, то Авраменко далеко не так осторожна. В ее аккаунте есть несколько неоднозначных фотографий. На одной из них пара фотографируется в караоке, при этом рука бывшего участника "Дома – 2" лежит на талии девушки.

На другом кадре пара запечатлена на каком-то светском мероприятии. Барзиков опять обнимает девушку. На следующей фотографии Александра Авраменко нежно целует Ивана в щеку. Она снабдила публикацию комментарием со смайликом красного сердца.

При этом, Барзиков всячески отрицает, что его и Авраменко связывают какие-то отношения. "Примерно месяц назад мы познакомились с Сашей на презентации какого-то клипа, сидели за одним столом. Наши отношения нельзя назвать дружескими. Пару раз мы ездили на презентации по сетевому бизнесу. Я не могу судить о ней, как о человеке. Мы не являемся близкими друзьями и общаемся на уровне 'привет-привет", – заявил он в интервью изданию "Дом 2 Life".

❤️ #moscow#moscowcity#follow4follow#followme#instagram#instagood#f#askelaluxees Публикация от My name is Alexandra�� (@askela.luxees) Окт 27 2017 в 10:32 PDT

Напомним, 19-летняя Александра Авраменко стала гостьей шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". в котором заявила, что состояла в интимных отношениях с мужем Марии Максаковой Денисом Вороненковым. Самое интересное, что полиграф в программе показал, будто слова девушки правдивы почти во всем!

Публикация от My name is Alexandra�� (@askela.luxees) Окт 31 2017 в 12:26 PDT

Якобы, Авраменко и Вороненков познакомились на предвыборном мероприятии в мае 2016 года в Нижнем Новгороде. Она подошла к нему, как и все, сфотографироваться, а он попросил у нее номер телефона. "После этого мы поехали в отель. Ну а продолжали встречаться уже в Москве. Наша связь длилась месяц", – сообщила модель.