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Секс-символ "Дома-2" бросает любовницу

Иван Барзиков. Фото: instagram.com/barzikov_official
Похоже, в реалити-шоу "Дом-2" назревают крупные перемены. Светловолосый красавчик, главный секс-символ проекта Иван Барзиков, судя по всему, надумал расстаться со своей возлюбленной Елизаветой Полыгаловой.

Продолжение: В Москве обокрали звезду "Дома-2" Вику Романец
прочитано 6456 раз

Ведущий реалити-шоу Влад Кадони во время телемоста с участниками проекта "Дом-2. Остров любви" обратил внимание, что Полыгалова выглядит очень расстроенной, и попросил ее рассказать, что случилось. "Мне кажется, что у Вани уже не те чувства, – ответила она, – и я боюсь, что потом будут уже другие отношения совершенно, понимаете? Что я всегда буду подбирать слова и бояться сделать лишнее движение. Просто потому, что он мне потом скажет: "Все, давай, пока".

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Сюжеты ДОМ-2

Иван Барзиков не стал терпеть обвинения. "Еще раз повторяю: скажи что-то хорошее! – потребовал он у Лизы. – У тебя есть что-то хорошее сказать или у тебя только негатив какой-то?" Лиза призналась, что не говорила о проблемах раньше, потому что не хотела лишний раз тревожить любимого.

Дом-2: Ожидание и реальность от Дом-2 на Rutube.

У другой участницы проекта Марии Крайцер в результате не выдержали нервы. По ее мнению, Ваня не долго будет терпеть такое поведение. "Я вижу, что у Вани сейчас поедет крыша от издевательств Лизы! Она сидит, абсолютно ледяная. Он скакал перед ней на острове – один на задних лапах из всех мужчин. Он ей готовил: и соки, и вообще все, что она захочет. Она почувствовала слабину, она начала им манипулировать. Ей это понравилась, и она начала его прогибать. Если у нее есть какие-то страхи, пусть она с ними сама и справляется", – высказалась Крайцер.

"Ребята! Я получаю искреннее удовольствие, когда вы веселые, сидите, смеетесь, – обратился к парочке Кадони. – Ванька глупо и неуместно шутит, невпопад, как обычно. Лиза – единственная, кто смеется над его шутками... Настолько вы в тот момент гармоничная пара, что вот сейчас видеть, как Лиза плачет, а Ваня с таким грузом в глазах натирает свою то ли лысину, то ли что – и хочется уже какого-то позитива".

Автор: Светлана Корнеева30 марта 2017, 13:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Секс-символы "Дома-2"

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