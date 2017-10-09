Выводы следствия стали для Максаковой личной трагедией

Мария Максакова отреагировала на сообщение Киева о том, что заказчиком убийства ее мужа Дениса Вороненкова якобы является ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин. Несмотря на то, что реакция оперной дивы оказалась сдержанной, ее друг Илья Пономарев заявил, что эта информация стала для артистки личной трагедией.

Мария Максакова оставила весьма прохладный комментарий на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "Я бесконечно благодарна следствию за проведенную работу и поддержку всех неравнодушных. Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла, иначе мы позволяем быть безнаказанности и вседозволенности отбросов", – написала Максакова.

А вот бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, друг семьи, бывший соратник Дениса Вороненкова уверен, что это сообщение причинило боль Марии Максаковой. "Следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы – это шок и личная трагедия", – цитирует Пономарева "Интерфакс".

Подруга Марии Максаковой Ксения Мерц не верит в причастность к убийству Дениса Вороненкова Владимира Тюрина. "Я убеждена, что ее бывшему мужу не нужно убивать человека. Отец ее детей никогда бы не занимался такой грязной работой. Ему это не нужно, он вообще очень спокойный человек. Все личные отношениям между ними уже давно устаканились. Он уже человек немолодой, ему это не нужно. Абсолютно уверена, что это провокация", – заявила Ксения Мерц.

Более того, женщина выдвинула предположение, что Тюрин до сих пор испытывает чувства к Максаковой. "Это единственная зацепка, которая может иметь ситуацию для развития всех этих слухов. Владимир очень любил Марию. Я не слышала, чтобы между ними были какие-то конфликты. Я думаю, что он любит до сих пор, поскольку у них есть общие дети. Он уже слишком взрослый человек, чтобы ревновать к другому мужчине", – цитирует Мерц телеканал "360".

Напомним, по данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, убийство Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж Марии Максаковой. В сентябре Луценко заявлял, что украинские следователи установили личность заказчика преступления, а также то, что он находится на территории России. "Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", – заявил тогда генпрокурор.