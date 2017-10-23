Продюсер: Максакова ради денег готова своих детей зажарить и подать

Импрессарио назвал оперную диву "полной бездарностью". Ему предлагали взятки за устройство Марии в театр.

Валерий Сергеев – знаменитый российский продюсер музыкальных театров, антрепренер и импрессарио. Он рассказал, как познакомился с депутатом Денисом Вороненковым. "Это случилось на премьере моего балета в Нижнем Новгороде в 2015 году, – уверяет Валерий. – С ним были две девушки. И Вороненков предложил мне поехать с ними в сауну. Позже от друзей я узнал, что Денис крышует публичные дома в Нижнем Новгороде".

"А Мария Максакова любила карьеру и деньги, ей нужен был официальный брак, и еще до женитьбы с Вороненковым она должна была сбежать из России в статусе депутата Государственной думы, – продолжает Сергеев. – Понимаете, она Володе Тюрину (предыдущий муж Дивы – Прим. ред.) испортила нормальную семейную жизнь, и он мог бы ее просто заказать. А Тюрин ведь спонсировал карьеру Максаковой! Крупный чиновник Министерства культуры предлагал мне взятку за устройство Марии в театр. А она при этом полная бездарность! Об этом знает весь театральный мир и зарубежные продюсеры. Иначе бы она могла обогнать Нетребко".

"Сегодня Марии выгодно подставлять своего убитого супруга – курочка перестала нести золотые яйца, дерево рухнуло. И Мария сегодня просто наживается на смерти Дениса, – заявил в программе Первого канала "На самом деле" продюсер. - А Мария ради денег готова детей своих зажарить на сковородке и подать".

Как писали ранее Dni.Ru, 19-летняя Александра Авраменко, называющая себя любовницей Дениса Вороненкова (ее показания подтвердили на полиграфе), сообщила, что Максакова могла отомстить Вороненкову за многочисленные измены. "Я подумала, что его убийство "заказала" Мария. Это первое, что пришло мне в голову, когда я узнала об убийстве. Многие гости в студии Александру поддержали, заявив, что Максакова, возможно, была в сговоре заказчиками, среди которых, якобы, и высшие лица Украины", – уверена девушка.

