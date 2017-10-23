Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова

Шокирующий поворот в громком деле. Такого, кажется, никто не ожидал.

Шок! Идеальная картинка семейной жизни Марии Максаковой и Дениса Вороненкова оказалась всего лишь тщательно продуманной красивой витриной. По крайней мере, так утверждает 19-летняя Александра Авраменко. которая выдает себя за любовницу Дениса Вороненкова. И полиграф в программе "На самом деле" показал, что девушка правдива почти во всем!

"Мы познакомились на предвыборном мероприятии в мае 2016 года в Нижнем Новгороде, я подошла к нему, как и все, сфотографироваться, а он попросил у меня номер телефона, – рассказала Авраменко. – После этого мы поехали в отель. Ну а продолжали встречаться уже в Москве. Наша связь длилась месяц".

"А расстались мы из-за того, что у него есть жена, а бросать ее Денис не собирался из-за своего политического статуса, – уверяет Александра. – При этом Мария Максакова догадывалась или даже знала о наших отношениях, но мне казалось. она не против. Параллельно и у Вороненкова, и у меня были другие романы".

Александра считает, что Максакова могла отомстить Вороненкову за измены: "Я подумала, что его убийство "заказала" Мария. Это первое, что пришло мне в голову, когда я узнала об убийстве. Многие гости в студии Александру поддержали, заявив, что Максакова, возможно, была в сговоре заказчиками, среди которых, якобы, и высшие лица Украины. .



Как писали Dni.Ru, Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Из России на Украину Вороненков перебрался в 2016 году вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой. В России он был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.