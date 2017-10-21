Родители наплевали на несчастье звезды "Дома-2"

Участника "Дом-2" Алексея Чайчица обокрали в ночном клубе. У звезды телестройки забрали деньги, банковские карты и паспорт.

Алексей подозревает в ограблении девушек, которые были с ним в клубе. Участник "Дома-2" предполагает, что ему подсыпали какой-то препарат в алкоголь.

Чайчиц не помнит, как оказался в квартире у знакомых. Последнее, что всплывает в памяти мужчины – это момент, когда он отдыхал и выпивал с друзьями. Звезда телестройки подозревает, что либо алкоголь был "паленый" либо ему подсыпали снотворное.

Своим несчастьем Алексей поделился с родителями, но они отказались помогать взрослому мужчине. "Когда я признался, что остался без копейки денег из-за ограбления, родители просто отказались разговорить со мной", – рассказал он @dom2magazine.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 21 2017 в 4:13 PDT

По словам Чайчица, его родители считают, что Алексей ничего не делает. "Раньше постоянно отсылал маме деньги, хотела на них сделать ремонт, а теперь мне же нужно на что-то жить, вот и приходилось каждый раз выпрашивать их у родителей, что теперь делать не знаю и как наладить с ними отношения… Я привык зарабатывать деньги, а сейчас только трачу", – посетовал мужчина.