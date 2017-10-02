Мария Максакова вернулась домой

Оперная дива Мария Максакова объявила о том, что вернулась домой. Однако речь идет вовсе не о России.

После своего триумфального выступления в итальянском городе Портофино Мария Максакова вернулась обратно в Киев. который с некоторых пор считает своим домом. Об этом оперная исполнительница объявила на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.

Певица опубликовала несколько своих фотографий и сообщила, что уже приступила к работе. "Я дома! И даже уже работаю – общалась с 1+1. В Киеве прохладно внешне, но очень тепло внутри", – написала Максакова в сопровождении к снимкам.

На фотографиях Мария запечатлена тепло одетой в черный меховой жилет, который дополнила удлиненной белой блузкой и черной кофтой с длинными рукавами. Завершали образ черные в обтяжку брюки и модные ботильоны. Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах оперной диве.

Напомним, в конце сентября Мария Максакова совершила неожиданное для поклонников и представителей СМИ путешествие в Италию. Там певица приняла участие в закрытии фестиваля Пуччини, который знают поклонники классической музыки по всему миру. Вместе с Марией Максаковой на мероприятии также выступили дирижер Альберто Веронези, итальянский баритон Франко Черри и виолончелист Джованни Скаглионе.

Для выступления Максакова выбрала декольтированное, с открытыми плечами платье в пол глубокого синего цвета, которое дополнил газовый широкий шарфик.

А до этого Мария выступила на презентации элитного жилого комплекса в Киеве. Так как выступление Максаковой было как бы кульминацией вечера, во время ее исполнения запустили грандиозный фонтанный каскад длиной 150 метров. Но по стечению обстоятельств именно в этот момент случился аномальный порыв ветра, и на певицу обрушился целый водопад брызг.