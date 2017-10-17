Не приехавшая к Марьянову скорая действовала по регламенту

В подмосковном Минздраве проверили работу диспетчеров при вызове скорой помощи к Дмитрию Марьянову. "Вызовы обрабатывались в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в действиях операторов Системы-112 не выявлено", – сообщили в министерстве.



По данным Минздрава, первый звонок с просьбой прислать скорую актеру, поступил в Систему-112 в 18:49 воскресенья, 15 октября. Диспетчер соединил позвонившего абонента со станцией скорой помощи в Лобне, передает Eg.Ru. Однако уже через 14 минут перезвонила женщина и сообщила, что машина скорой больше не нужна, так как до больницы решено добираться самостоятельно.