У 54-летнего Вадима Казаченко появилась дочь

ДНК-тест сделал Вадима Казаченко отцом во третий. В студии Первого канала выяснилось, что у певца растет внебрачная дочь и внучка. Но даже это не заставило музыканта показаться перед зрителями.

Новый скандал на ток–шоу "Пусть говорят", на этот раз Первому каналу удалось разыскать внебрачную дочь секс–символа 90-х певца Вадима Казаченко, о существовании которой артист даже не догадывался. Тем же вечером Казаченко стал не только отцом 24-летней харьковчанки Влады Романцовой, но и дедушкой, так как у последней растет дочь. До выноса в студию заветного конверта с результатами ДНК-теста девушка рассказала, что с ее матерью Вадим познакомился в Евпатории, где у певца проходили гастроли.

С первого класса Влада уже знала, что она дочь известного на всю страну музыканта. Два года назад матери девушки не стало, и тогда она наконец решилась разыскать отца. Романцева утверждает, что богатство и слава Казаченко ее не привлекают и материальных претензий она не имеет, Влада всего лишь хочет, чтобы артист узнал о ее существовании.

В конце передачи новоиспеченная дочь звезды расплакалась от счастья и с улыбкой прокомментировала результаты генетической экспертизы: "Мне нечего сказать, я очень рада, что не оказалась обманщицей. Хотя я это и так знала, мама бы меня в жизни никогда не обманула. У него есть двое замечательных детей, у него есть внучка. На самом деле это такое счастье!" Правда, присутствующий в студии певец Прохор Шаляпин поставил под сомнение такое "счастье".

Драматические повороты личной жизни Вадима Казаченко уже не первый раз становятся объектом внимания передачи "Пусть говорят". В декабре 2016 года в студию приходила беременная жена звезды – 35-летняя Ольга Мартынова и заявила об угрозах со стороны мужа, который требует от нее развода. Но еще больше претензий брошенная супруга предъявляла к бывшей гражданской жене и директору певца Ирине Аманти. По мнению Ольги, именно эта женщина разрушила их с Вадимом семью.