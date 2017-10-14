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Доведенная до отчаяния Вера Васильева выпила керосин

Вера Васильева. Фото: GLOBAL LOOK press\Natalya Loginova
Знаменитая актриса Вера Васильева в специальном фильме Первого канала рассказала о своей жизни. С телеэкрана артистка поведала свой самый страшный секрет.
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Актриса, считающаяся эталоном красоты и женственности, выросла в полной нищете. В юности она не могла смотреть на свое отражение в зеркале, в нем Васильева видела только непричесанную девочку в поношенной одежде.

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Однажды доведенная до отчаяния собственным видом Вера решила свести счеты со своей неудавшейся, как ей тогда казалось, жизнью.

"Я выпила керосина и порезала вены бритвой. Я глотнула, а много не могла. Решила, что нужна бритва. Полоснула, стало больно. Я отложила все в сторону, сказала себе: "Да, ладно, потом". Все это какое-то детство… Никто и не заметил, слава тебе, Господи. Так что я завязала и все", – поделилась воспоминанием артистка.

Тогда Васильева, которой приходилось в собственном доме громко топать ногами, чтобы распугать мышей, и предположить не могла, что через несколько лет она станет актрисой, ей будут рукоплескать залы, а ее вылинявшие обноски заменят роскошные наряды. Юная Вера только в мечтах могла представить, что удачно выйдет замуж и будет жить в любви.

Сегодня Вера Васильева работает в "Сатиры". Она играет в трех спектаклях, а также занята в Малом и театре "Модернъ". Всю жизнь она прожила с актером Владимиром Ушаковым.

Автор: Алёна Нестерова14 октября 2017, 12:04

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