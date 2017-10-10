Трогательные фото Максаковой с мужем разжалобили народ

Мария Максакова обнародовала личные фотографии, на которых запечатлены не только она с мужем Денисом Вороненковым, но и их новорожденный сын Иван. Поклонники пришли в умиление от увиденного и выразили свои сожаления от всего происходящего с Марией теперь.

Мария Максакова не только словами бурно отреагировала на информацию Киева о том, что заказчиком убийства ее мужа Дениса Вороненкова якобы является ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин. Оперная дива опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Facebook несколько фотографий, на которых запечатлен ее ныне покойный супруг с их новорожденным сыном Иваном.

"То, что заказчиком убийства был Тюрин доказано следствием. И я надеюсь, что суд будет таким же незаангажированным, как и следствие. Другой вопрос, если бы это преступление не было санкционировано свыше, Тюрин никогда бы на это не решился – ни из-за ревности, ни из зависти", – заявила Максакова.

Поклонники оказались тронуты личными снимками, которые обнародовала Мария. При этом фанаты выразили слова ободрения и сожаления артистке, личная жизнь которой так печально сложилась. "Мария, терпенья Вам здоровья, личного счастья и УДАЧИ ,и обожаемого зрителя...", "Мария, Вы скучаете по Денису. Понимаю", "Какие милые😍😘👍", "Очень грустно! !!!", "Машенька, плачу, и очень хочу, чтобы у вас все наладилось!!!!! Вы УМНИЧКА!!!", "Светлая память Денису! Чудесные фотографии.!Невозможно понять и принять как Вас могли разлучить... Красивая и вечная любовь навсегда с Вами, дорогая Машенька! Держитесь! Вы лучшая!" – высказались расчувствовавшиеся поклонники.

Между тем Мария Максакова дала новый комментарий относительно того, что к убийству Вороненкова может быть причастен Тюрин. Певица рассказала, что вскоре после смерти Дениса она общалась с Владимиром, и тот ей сочувствовал. "С Тюриным я говорила через несколько дней после убийства Вороненкова. Он страшно сочувствовал. Позвонил мне сам. На тот момент мне даже на ум не могло прийти, что он каким-то образом к этому причастен", – цитирует Максакову Life.ru.