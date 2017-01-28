Янковский закрутил роман с бывшей невестой Абрамовича

Актер Иван Янковский вышел в свет с новой девушкой. 26-летний наследник актерского клана представил публике Александру Новикову , которая еще не так давно считалась невестой Аркадия Абрамовича.

Янковский и Новикова пришли вместе на премию "Золотой Орел", что накануне вручалась на "Мосфильме". По заверениям журналистов, роман Александры и Ивана стал настоящей светской сенсацией.

Ведь всего несколько месяцев назад Янковский расстался со своей коллегой, театральной актрисой Верой Панфиловой, дочерью рокера Константина Кинчева. Молодой актер горевал совсем недолго и в пару себе выбрал не менее известную девушку. Александра является дочкой ресторатора Аркадия Новикова. Примечательно, что за плечами Новиковой роман с сыном олигарха Романа Абрамовича Аркадием.

По мнению дизайнера Влада Торхова, Янковский и Новикова выбрали удачные наряды для выхода в свет. "Милая и романтичная пара, прекрасно дополняют друг друга. Производят впечатление легких и жизнерадостных людей. Выглядят без особого шика, излишней пафосности, но со вкусом. Одеты согласно статусу мероприятия", – цитирует Торхова "Комсомольская Правда".