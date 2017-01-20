Известная актриса Александра Ребенок беременна. По информации светских СМИ, любимица режиссера Валерии Гай Германики тайно вышла замуж и готовится к родам.

Незабываемая учительница физики из сериала "Школа", если верить журналистам, находится на пятом месяце беременности, то есть первенец 36-летней актрисы должен появиться на свет уже весной этого года.

Папарацци сфотографировали Александру на одном из светских мероприятий. Свободное платье не смогло скрыть заметно округлившийся, большой живот звезды.

Репортеры сумели выяснить и имя отца будущего малыша. У актрисы случился служебный роман на съемках фильма Светланы Проскуриной "До свидания, мама". Ребенок сыграла Анну Каренину в современном прочтении, а ее коллега Алексей Вертков – Вронского. Между ними пробежала искра.

Как сообщает сайт "Экспресс-газета", влюбленные встречались два года, а в 2016-м тайно расписались. Многие коллеги супругов даже не знали о свадьбе. В недавнем интервью Ребенок проговорилась о замужестве. "Я всегда избегала творческих людей, скорее даже актеров, но оказалось, что, когда твой муж актер, это самое глубокое и серьезное взаимопонимание, на каких-то других уровнях..." – отметила актриса.

Фото опубликовано Alexandra Rebenok (@sasharebenok) Янв 13 2017 в 3:26 PST

На днях Александра и Алексей вернулись из Таиланда, где провели новогодние романтические каникулы. Узнав о беременности, Ребенок стала внимательнее относиться к тому, что наносит на тело и употребляет в пищу.

Фото опубликовано Alexandra Rebenok (@sasharebenok) Авг 18 2016 в 1:50 PDT

"Все те десять дней, что мы там были, беспрестанно лил дождь. Так что первый раз в жизни я вернулась из отпуска без загара, – посетовала будущая мама. – Но, с другой стороны, я столько прочитала и посмотрела столько классных фильмов, до которых раньше не доходили руки. А также изучила тайские, ужасно интересные, медицину и косметику. Ну и, конечно, купила кокосовое масло, которое и для кожи полезно, и в рот полезло, словом везде пригождается".