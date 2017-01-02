У Вячеслава Манучарова родился сын

Телеведущий Вячеслав Манучаров в третий раз стал отцом. Артист сообщил о рождении сына.

"У меня родился сын", – коротко сообщил он в Instagram под фотографией ножек младенца. Никаких подробностей Манучаров не сообщает.

#уменяродилсясын 🙏🏻👶🏻🙏🏻 Фото опубликовано Вячеслав Манучаров (@manucharov) Янв 1 2017 в 12:52 PST

В настоящий момент счастливый многодетный отец принимает поздравления с прибавлением в семье, но не отвечает в блоге на многочисленные вопросы о весе и росте новорожденного. Одной из первых теплые пожелания оставила Ольга Орлова. К ней присоединились Валерия, Анна Шульгина, Ирина Клявер и многие другие знакомые артиста, для кого новость о рождении его сына стала приятным сюрпризом.

Стоит отметить, что у Манучарова это первый сын. Он воспитывает дочек Арину и Нину.

Ранее телеведущий признавался, что намерен собрать всю свою большую семью в загородном доме. "Будем праздновать целую неделю! А поскольку мои друзья для меня как члены семьи, двери моей дачи для них всегда открыты. Думаю, что кто-то из них заглянет к нам в гости в зимние каникулы", – отмечал артист.