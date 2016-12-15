Кафельников высказался о дочке с "косяком"

Интернет взбудоражен фотографиями Алеси Кафельниковой с самокруткой. Репортеры уверены, что она держит во рту "косяк", но папу юной модели это нисколько не смущает.

Есть версия, что провокационные снимки Алеси с подозрительной самокруткой передали журналистам хакеры, которые регулярно крадут интимные фото и видео у знаменитостей, взламывая их гаджеты. Не могла же Кафельникова сама, будучи в трезвом уме и твердой памяти, выложить эти скандальные селфи в соцсети.

Разумеется, общественность возмущена, а отец девушки, напротив, расслаблен и даже, похоже, обрадован. Когда репортеры позвонили спортсмену и наябедничали ему на Алесю, он не стал ругаться на дочь.

"Все просто шикарно. Я к этому абсолютно нормально отношусь", – заверил акул пера Евгений, сохраняющий олимпийское спокойствие.

Кафельников с понимаем относится к действиям своей малышки, успехами которой на модельном поприще он гордится. "Я, как отец, всегда в курсе того, что происходит с моей дочерью и ни в коем случае ее не осуждаю", – цитирует теннисиста сайт Life.ru.

Правда, никто не знает, что Евгений скажет Алесе, когда они будут с глазу на глаз. Некоторые пользователи Сети предположили, что, возможно, модель ждет серьезный выговор, ведь не все знаменитости любят выносить грязное белье на потеху публике. За последнее время Алеся уже несколько раз заставляла понервничать поборников нравственности откровенными фото и видео.

�� мою@душу@греет@золотой@дракон �� Видео опубликовано Alesya��Kafelnikova (@alesyakaf) Ноя 18 2016 в 1:04 PST

К слову, недавно Кафельниковой досталось от комментаторов за шутки о больном отце. Она опубликовала в микроблоге фото из больницы, на котором запечатлен спортсмен, перенесший операцию. Теннисист лежит на кровати под капельницей. Рядом с ним находится медсестра. Очевидно, Алеся очень переживает за отца, потому что ее пост получился достаточно эмоциональным.

"Довели папу #нудаааа #унасвсехорошотакнаминадо #акомутомыоченьмешаемжить #видиморакюмора #нуашто #ЯБЛОКООТЯБЛОНИ #ЛАКШЕРИ #ПОЛЮБЫМВОПРОСАМЕСТЬСТРАХОВКАВГЕРМАНИИ #ВСКОЧИЛПРЫЩЛЕТИМЛЕЧИТЬСЯВГЕРМАНИЮ #денегмногоабудетещебольше", – написала модель.

�� Фото опубликовано Alesya��Kafelnikova (@alesyakaf) Ноя 9 2016 в 9:45 PST

Кафельникову тут же обвинили в высокомерном отношении к своим подписчикам и хвастовстве богатством. "Да я просто пошутила", – принялась оправдываться дочь Евгения, но тем не менее удалила большую часть критических отзывов вроде "У малолеточки слишком высокое чувство собственной важности".