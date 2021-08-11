Звезда "Великолепного века" умерла после тщетной борьбы с раком мозга

Коллеги актрисы раздавлены трагедией.

76-летняя Сабина Тозия скончалась после месяцев борьбы с болезнью. В России актрису знают благодаря работе в сериале "Великолепный век", где она играла Афифе-хатун.

Не так давно Сабине Тозии сделали операцию на мозге. Ранее у звезды турецких теленовелл была обнаружена опухоль в голове. На фоне недуга актриса отказалась от работы в сериале "Мафия не может править миром". Роль Хайрие ханым она оставила из-за частичного паралича, развившегося на фоне рака.

Отметим, до недавнего времени медики давали позитивные прогнозы, говоря о состоянии Тозии. Операция на мозге, которая длилась десять часов, прошла успешно. Новообразование удалось удалить. После хирургического вмешательства звезда "Великолепного века" быстро восстанавливалась. Сабина Тозия провела в реанимации всего четыре дня и была переведена в обычную палату. Затем актрису выписали домой. К сожалению, 10 августа у Сабины Тозии случился инсульт, вызванный опухолью.

Коллеги Сабины Тозии потрясены трагедией. Свои соболезнования семье 76-летней актрисы уже выразила Мерьем Узерли – исполнительница роли Хюррем в "Великолепном веке".

Раздавлен случившемся экранный сын Сабины Тозии, актер Октай Кайнарча. "Я не знаю, испытывают ли меня, но я думаю, что Создатель что-то знает... Это невозможно описать, просто огромная пустота, огромное ничто, ком в горле ... Удачи, спи спокойно ..." – написала звезда сериала "Мафия не может править миром" в личном инстаграм-аккаунте.