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Сериалы
Ходячие мертвецы – 11 сезон

Ходячие мертвецы – 11 сезон

  • Жанр: Драмы, Триллеры
  • Год: 2020
  • Страна: США
  • Режиссер: Грег Никотеро, Майкл Е. Сатраземис, Эрнест Р. Дикерсон
  • Сценарист: Чарли Адлард, Фрэнк Дарабонт
  • Продюсер: Джолли Дейл, Калеб Уомбл, Пол Гадд, Хэзер Беллсон
  • Возрастные ограничения: 18+
  •  
  • Студии/Телеканалы: AMC Networks
  • Актёры: Норман Ридус, Мелисса Сюзанн МакБрайд, Данай Гурира, Эндрю Линкольн, Лорен Кохэн, Чендлер Риггз, Джош Макдермитт, Кристиан Серратос, Сет Гиллиам, Аланна Мастерсон, Росс Маркванд, Стивен Ян
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 8.3
  • Рейтинг IMDb: 8.2

О сериале

Сюжет сериал "Ходячие мертвецы" 11 сезон

Сериал "Ходячие мертвецы" 11 сезон расскажет о дальнейшей судьбе выживших людей. Дэрил, Ниган, Кэрол и другие герои продолжат путешествие по опустевшему миру. Все чаще им на пути будут попадаться так называемые Шепчущиеся. Эти таинственные создания выделяются из толпы зомби и имеют свои планы на тех, кому не посчастливится встретиться им на пути.

В 11 сезоне будет подробно показан внутренний мир персонажей. После смерти Альфы сложности испытывает Бета – экс-музыканту кажется, что призрак девушки систематически преследует его. Ниган, который окончательно превращается в лидера небольшой группы выживших людей, должен будет принять ряд нелегких решений. В сериале "Ходячие мертвецы" раскроются, наконец, многие тайны, в том числе некоторых главных героев.

Что было в прошлых сезонах?

Долгое время основным героем сериала "Ходячие мертвецы" был Рик Граймс, который стал настоящим вожаком и лидером человеческой расы. Однако сын Памелы застрелил его, после чего он превратился в зомби. По иронии судьбы, в таком виде его обнаружил и окончательно убил Карл, любимый сын. Так же в прошлых частях было показано противостояние людей между собой, которые, несмотря на нашествие живых трупов, умудрялись убивать своих сородичей.

Съемочный процесс

5 октября 2019 года руководство телеканала AMC объявило, что сериал "Ходячие мертвецы" официально продлен на 11 сезон. Однако пока съемки не стартовали. Более того, создатели не могут завершить 10 часть. Проект приостановлен из-за распространения коронавируса. Изначально планировалось, что последняя серия выйдет 12 апреля. Однако теперь сроки сдвинуты, и точной информации, когда состоится показ финального эпизода, нет.

Актеры о сериале

Актер Норман Ридус, сыгравший Дэрила, отметил, какие персонажи многосерийного фильма ему импонируют: "Конечно, мне нравится мой герой – Дэрил. Однако я с удовольствием бы сыграл в "Ходячих мертвецах" Гленна или Рика. Хотя, наверное, лучше исполнять роль малышки Джудит. Представьте только, мог бы есть, все время ходить "по большому" и спать во время дороги".

Актриса Данай Гурира, сыгравшая воинственную Мишонн, отметила: "К сожалению, в 11 сезоне моего персонажа не будет. Однако не могу сказать, каким именно будет прощание с Мишонн. Кстати, после съемок Норман Ридус приготовил классный сюрприз – преподнес торт, изготовленный в виде меча самурая, который неизменно сопровождал мою героиню".

Интересные факты о сериале "Ходячие мертвецы" 11 сезон

  • Киноманы одно время активно обсуждали киноляп: в одной из сцен видно, как зомби пьет минеральную воду.
  • Создатели рассказали, каково процентное соотношение живых людей и оживших трупов. Оказалось, что на каждого человека приходится примерно 5 тысяч зомби.
  • Создатели телесериала сразу поставили актеров перед фактом: те, кто играет людей, обедают отдельно от артистов, исполняющих роли зомби.

Где смотреть сериал "Ходячие мертвецы" 11 сезон

Вероятно, одиннадцатая часть выйдет нескоро. Пока предлагаем вам посмотреть серии, которые выпущены на данный момент:

Когда новые серии

Пока известно, что телесериал продлен. Но из-за коронавирусной инфекции съемки пока не стартовали. Возможно, зрителей ждет годичный перерыв.

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