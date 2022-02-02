Труп пропавшего актера из "Ходячих мертвецов" нашли на улице: уже названа причина смерти

Неделю назад родственники актера сериала "Ходячие мертвецы" Мозеса Дж. Мозли забили тревогу. Близкие американской звезды обратились с заявление в полицию. Стражам порядка семья сообщила, что с 23 января никто не знает о местонахождении Мозеса.
Артиста искала полиция и частная охранная организация. Последним удалось отследить машину звезды "Ходячих мертвецов". Блюстители закона отправились на место стоянки авто. Там Мозеса Дж. Мозли нашли бездыханным.
Труп актера обнаружили Стокбридже, недалеко от Гудзонского моста. Как сообщают американские СМИ, Мозли умер от пулевого ранения. Полицейские уже начали расследование. В декабре Мозес отметил 31-летие.
Близкие Мозли убиты горем. О звезде "Ходячих мертвецов" все отзываются исключительно в положительном ключе. Менеджер артиста Табата Минчью рассказала, что относилась к Мозесу Дж. Мозли не просто как к клиенту. Директор и артист дружили более десяти лет. Мозеса, говорит Табата, все любили.
Мозес Дж. Мозли снимался в "Ходячих мертвецах" с 2012 по 2015 год. Роль в телепроекте сделала молодого актера знаменитым.