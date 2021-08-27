Звезда сериала "Ходячие мертвецы" сделала предложение Диане Крюгер

Американский актер Норман Ридус, известный по сериалу "Ходячие мертвецы", сделал предложение избраннице и коллеге по цеху Диане Крюгер. Знаменитости встречаются уже почти шесть лет.
У пары подрастает общий ребенок – дочь, которую, по слухам, зовут Нова. Наследница знаменитостей родилась в 2018 году. Появление ребенка не показалось Норману достаточно веской причиной, чтобы отвести Диану в ЗАГС. Что заставило звезду "Ходячих мертвецов" решится на важный шаг сейчас – точно не известно.
Норман Ридус и Диана Крюгер познакомились на площадке картины "Небо". Актриса на тот момент состояла в отношениях с артистом Джошуа Джексоном. Норман и Диана некоторое время встречались тайно, затем их роман рассекретили папарацци. Когда об интрижке Ридуса и Крюгер стало известно, на последнюю обрушился шквал критики. Актрису обвинили в измене Джексону, который был ее гражданским мужем десять лет.
Отметим, 52-летний актер Норман Ридус никогда не был женат. Между тем у актера есть уже взрослый сын от прошлых отношений. Датская модель Хелена Кристенсен в 1999 году родила артисту первенца – Мингуса Люсьена Ридуса.
За плечами Дианы Крюгер пятилетний брак с актером из Франции Гийомом Кане. Этот союз распался из-за постоянной занятости супругов – знаменитости не могли найти время друг на друга.
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