Звезда сериала "Ходячие мертвецы" разбилась на съемках

Американский артист Норман Ридус получил травму головы.

53-летний актер Норман Ридус разбился на съемках сериала "Ходячие мертвецы". Артист ударился головой. Доктора диагностировали у знаменитости сотрясение мозга.

Травма у Ридуса несерьезная, но реабилитация ему все же потребуется. Съемки новых серий ленты пока будут вестись без Нормана. "Он хорошо восстанавливается и скоро вернется к работе", – успокаивает публику представитель актера.

Создатели сериала "Ходячие мертвецы" не исключают, что из-за происшествия съемки затянутся. Окончание работы над финальными эпизодами будет отложено минимум на несколько дней. Заключительные серии проекта должны увидеть свет до конца 2022 года.

Как писали "Дни.ру", в августе Норман Ридус сделал предложение избраннице – актрисе Диане Крюгер. Вместе знаменитости уже более шести лет. У пары есть общая дочь Нова. Малышке скоро исполнится четыре года.

Для Ридуса брак с Крюгер будет первым. В конце 90-х у актера "Ходячих мертвецов" был роман с манекенщицей Хеленой Кристенсен. Модель подарила актеру сына Мингуса, но до ЗАГСа пара так и не дошла.