Создатель "Ходячих мертвецов" назвал любимый эпизод сериала

Автор серии комиксов, ставшей основой для сценария проекта "Ходячие мертвецы", пообщался с поклонниками в рамках онлайн-фестиваля Comic-Con. Роберт Киркман назвал любимую серию проекта. Ею оказался 12 эпизод третьего сезона.
По словам Киркмана, серия ленты под названием "Все чисто" была и остается его фаворитом. "Возвращает на экраны Моргана, персонажа Ленни Джеймса, а еще Скотт Гимпл проделывает великолепную работу над сюжетной аркой Мишонн", – сказал Роберт. Автор оригинальной истории отметил, что эпизод определяет будущее персонажа Мишонн. Также в серии есть много интересных сцен с участием Рика и Карла.
Напомним, в 12 серии третьего сезона сериала "Ходячие мертвецы". Главные герои Карл и Рик приезжают в родной город. Их сопровождает Мишонн. Персонажи сталкиваются с Морганом, который лишился рассудка. Карл и Рик предлагают старому другу следовать за ними. Морган не узнает приятелей и отказывается. Также в этом эпизоде Карл и Мишонн находят архивную фотографию семьи Граймсов.
Напомним, ранее стало известно, что выход 11 сезона сериала "Ходячие мертвецы" переносится на неопределенный срок. Как сообщили продюсеры, эта часть увидит свет не ранее 2021 года. Съемки не могут начать из-за пандемии коронавирусной инфекции. Впрочем, поклонников еще ожидает финал десятого сезона картины. Его покажут в октябре.
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