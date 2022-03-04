Молодой муж, шесть абортов и сожаления: известная актриса раскрыла все интимные тайны Кудрявцевой

70-летняя актриса Галина Коньшина сделала откровенное признание Лере Кудрявцевой.

Галина Коньшина впервые пошла под венец очень рано – во время учебы в ГИТИСе. Будущая звезда сериалов "Глухарь", "СеняФедя" и шоу "Большая разница" стала женой студента режиссерского факультета Юрия Непомнящего. Брак Коньшиной и Непомнящего просуществовал 18 лет. Юрий бросил Галину ради любовницы.

Предательство мужа больно ударило по Галине Коньшиной. На фоне стресса у актрисы появились проблемы со здоровьем – отнялись ноги. Она долго восстанавливалась.

Единственной отрадой актрисы в тот момент был сын Антон. Ради наследника, которому на момент ухода Непомнящего из семьи было только шесть, Коньшина вставала по утрам и пыталась работать.

Союз Галины и Юрия нельзя назвать идеальным. Актриса не скрывает, что на протяжении всей совместной жизни она и ее муж испытывали проблемы с финансами и жильем. В этих отношениях Коньшиной пришлось вытерпеть немало трудностей и принять решения, о которых она теперь жалеет. Актриса шесть раз ходила на аборт, ее муж не возражал против этого.

На девятом году брака Коньшина твердо решила стать мамой. Когда родился Антон, Галина поняла, что надо было рожать раньше.

После развода с мужем Галина Коньшина поставила крест на личной жизни, но судьба подарила ей второй шанс на счастье. В Нидерландах звезда "Глухаря" познакомилась с греком по имени Александр и вновь вышла замуж. Избранник на 18 лет младше актрисы. Вместе супруги уже более 25 лет.

5 марта на телеканале НТВ выйдет очередной выпуск программы "Секрет на миллион". В студии шоу актриса Галина Коньшина раскрыла телеведущей Лере Кудрявцевой все интимные тайны. Звезда "Большой разницы" поведала, как нашла молодого мужа, о чем все еще сожалеет и как смогла стать известной.