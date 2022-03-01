Интересные факты о новом сериале "России 1" "Елизавета" с Хлыниной и Балуевым

9 марта на канале "Россия 1" запланирована премьера нового сериала "Елизавета". Лента расскажет о молодости дочери Петра I, будущей императрицы. В главной роли – 30-летняя актриса Юлия Хлынина.
Режиссером картины выступил Дмитрий Иосифов. По словам постановщика, сценаристы "Елизаветы" не стремились к исторической достоверности. У них получилось приключенческое, авантюрное кино, основанное на некоторых событиях прошлого и точных датах.
События сериала "Елизавета" берут свое начало в 20-х годах XVIII века. Петр I пишет завещание, в котором передает престол любимице – 16-летней дочери Елизавете. Перспектива царствования не радует юную цесаревну. Девушка мечтает о любви, а не о троне. Последнюю волю отца она воспринимает как большое горе. Кроме того, у наследницы монарха появляются влиятельные враги. Против Елизаветы встают не только князья, но и родная матушка, Екатерина I. Дочь императора оказывается в самом центре дворцовых интриг и подвергается большой опасности. Кроме того, барышне предстоит спасти Отечество от надвигающейся беды.
Роль Петра I исполнил Александр Балуев. Екатерину I сыграла Агриппина Стеклова. В князя Меншикова перевоплотился Виктор Раков, а Алексей Агранович стал вице-канцлером Остерманом.
Съемочной группе сериала "Елизавета" пришлось сильно потрудиться, чтобы правильно воссоздать на экране образы реальных исторических персонажей. Костюмеры и гримеры использовали в проекте 330 париков для вельмож, 200 бород для простого люда и около 400 искусственных усов.
Некоторые костюмы для съемок привезли из Италии и Испании – всего полмиллиона наименований. Наряды требовали ручной вышивки, отделки и декора. Для главных героев сделали костюмы, идентичные историческим образцам.
Для персонажей знатного происхождения создали более 600 костюмов. У одной только Елизаветы было 18 сменных комплектов одежды.
На площадке сериала "Елизавета" киношники сожгли тысячу свечей. Для достоверности специально изготовили снаряжение для гвардейцев и оружие той эпохи. Кроме того, были созданы копии писем некоторых исторических персон.
Сериал "Елизавета" снимали в Ростове, Санкт-Петербурге и Москве. Также творческий коллектив теленовеллы запечатлел пейзажи Финского залива и города Дзержинский. Кроме того, был выстроен павильон в тысячу квадратных метров, в котором воссоздали личные покои царских особ, трактиры, бальные залы, тюремные камеры и кабинеты вельмож.