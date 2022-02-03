Причина популярности и второй сезон: что известно о новом хите Netflix "Мы все мертвы"

Почему дорама о зомби оказалась на вершине рейтинга?

На днях южнокорейская дорама "Мы все мертвы" возглавила мировой рейтинг Netflix. Сериал о зомби занял первое место в топе сервиса в 46 странах. Звезды картины Пак Соломон, Юн Чхан Ен, Пак Чи Ху и Чо И Хен стали феноменом в соцсетях. Теперь у молодых корейцев миллионы подписчиков.

Сюжет сериала "Мы все мертвы"

Дорама "Мы все мертвы" – это фильм ужасов о зомби. В центре событий школа Хесан, где обычные южнокорейские подростки получают новые знания, конфликтуют, дерутся и влюбляются.

Однажды в зоологическом уголке ученицу кусает подозрительно агрессивная мышка. Пострадавшей пытается помочь учитель химии. Спустя время укушенная нападает на другого педагога. Очень быстро учебное заведение накрывает волной насилия – учащиеся кусают друг друга, распространяя странную заразу.

Позднее выясняется, что виновен во всем именно преподаватель химии. Учитель изобрел сыворотку "отваги", чтобы помочь сыну дать отпор хулиганам. У средства выявился побочный эффект – оно расплодило кровожадных зомби. Ученики школы попытаются выжить среди беспощадных нелюдей и выбраться из здания, которое оцепили и закрыли на карантин стражи порядка.

Актеры дорамы "Мы все мертвы"

Одну из главных ролей играет актриса Ли Ю Ми, которая ранее снималась в нашумевшем сериале "Игра в кальмара" в роли Чжи Ен. В новой ленте 27-летняя актриса воплотила в жизнь образ старшеклассницы Ли На Ен, которая всеми силами пытается наладить отношения с одноклассниками, однако ведет себя отвратительно.

"Если она действительно злая, это значит, что я все сделала правильно, верно? Я думаю, что в данном случае количество ненависти к героине пропорционально моему успеху как актрисы", – говорит о своей героине Ли Ю Ми.

Обаятельного школьника Ли Су Хека сыграл 22-летний Пак Соломон. "Мы очень старались вести себя как современные корейские старшеклассники", – сказал о работе в сериале "Мы все мертвы" Соломон. По словам актера, цифровой комикс, который лег в основу сценария, был написан почти два десятилетия назад. Дескать, с тех пор подростки и их поведение изменились.

"Пришлось много импровизировать, чтобы соответствуют сегодняшним корейским старшеклассникам", – поделился Пак Соломон.

Что в основе сериала "Мы все мертвы"

В основу сюжета сериала "Мы все мертвы" лег цифровой комикс "Сейчас в нашей школе". Автор ветбуна Джу Дон Гын. Комикс появился 13 лет назад. Сценарий ленты о зомби "Мы все мертвы" написали Чхон Сон Иль и Чу Донг Ын – для них это первый масштабный проект в карьере.

В чем причина популярности сериала "Мы все мертвы"

По мнению обозревателя издания "Известия" Сергея Сычева, сериал "Мы все мертвы" обязан своими рейтингами вышедшей ранее ленте "Игра в кальмара". Дескать, благодаря сериалу Хван Дон Хека южнокорейские дорамы пользуются высоким кредитом доверия. Сегодня зритель жаждет актуальных, ироничных и актуальных картин.

Второй сезон сериала "Мы все мертвы"

У заключительного эпизода картины открытый финал, что дает право поклонникам говорить о продолжении ленты. Кроме того, в конце одна из героинь намекает на то, что следующая часть увидит свет. "Еще увидимся", — отмечает девушка. Сейчас фанаты дорамы о зомби ждут официальной информации от создателей сериала.