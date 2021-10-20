Новый фаворит: нашумевший сериал "Игра в кальмара" сбросили с вершины рейтинга

Южнокорейскому хиту пришлось подвинуться.

У зрителей стримингового сервиса Netflix появился новый фаворит. Южнокорейский хит "Игра в кальмара" сместили с первой строчки рейтинга. Теперь любимцем публики является новый сезон сериала "Ты".

Третья часть сериала "Ты" вышла на экраны 16 октября. Все десять эпизодов сезона стали доступны уже в день премьеры. Главную роль в картине исполняет звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли.

В центре сюжета ленты Джо Голдберг – психопат, который творит чудовищные вещи. В новых сериях персонаж становится отцом и решает начать жизнь с чистого листа.

Сразу после премьеры третий сезон сериала "Ты" занял первую строчку в списке просмотров стримингового сервиса в Америке. Таким образом картина о маньяке побила триллер "Игра в кальмара", который не терял лидерских позиций в США 24 дня.

Впрочем, как считают эксперты, всплеск зрительского интереса не означает, что "Ты" получит место в списке самых просматриваемых шоу Netflix всех времен. "Игра в кальмара" тем временем по праву называется самым популярным сериалом в истории сервиса. Меньше чем за месяц с момента старта дораму посмотрели 111 миллионов пользователей.