Звезда сериала "Во все тяжкие" потеряла память после инфаркта

Что известно о состоянии актера Боба Оденкерка.

В середине 2021 года звезда сериалов "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие" Боб Оденкерк оказался в реанимации. У знаменитого актера случился инфаркт прямо на съемочной площадке. Коллегам по кадру пришлось оказывать артисту первую помощь пока бригада медиков была в пути.

В свежем интервью 59-летний Боб Оденкерк рассказал о самочувствии. Знаменитость практически поправилась. Между тем, как говорит артист, после сердечного приступа он потерял память.

Оденкерк не может вспомнить о дне, когда у него случился инфаркт. Также в его голове вообще не отложились воспоминания о первых двух неделях в больнице. В течение 14 дней артист, просыпаясь в палате, спрашивал окружающих о том, что с ним произошло. Дочь установила рядом с койкой звезды сериала "Во все тяжкие" белую доску, на которой в хронологическом порядке записывала все происходящее. Со временем актер пришел в себя.

Боб Оденкерк поведал также, что о проблемах с сердцем медики сообщили ему еще в 2018 году. Тогда звезда "Лучше звоните Солу" обратилась к двум кардиологам. Один доктор выписал актеру лекарства. Другой, наоборот, назначил более тщательное обследование и посоветовал отказаться от медикаментов. Боб послушал второго врача.

Оденкерк считает, что ему повезло. Он свалился с приступом в многолюдном месте. Кроме того, на площадке находился медик, который сделал ему искусственное дыхание. Более того, в машине врача был дефибриллятор.