Сумасшествие, предательство, убийство: как герой сериала "Клан Сопрано" оказался на грани

"Клан Сопрано" — культовый американский сериал, повествующий о жизни мафиозного босса Тони Сопрано в начале нулевых. Золотой век итальянской преступности позади — старые правила игры больше не работают. Но привыкшие к роскоши кэпы, младшие по званию члены мафии, не готовы отступать и врываются в новое тысячелетие, зацепив багаж прошлой жизни.
В самом начале сериала Тони Сопрано неожиданно падает в обморок. Шутка ли — глава мафии на глазах у всех не может удержаться на ногах. Что довело героя сериала "Клан Сопрано" до грани — сумасшествие матери, предательство друзей или беспощадное убийство врагов? Кажется, все сразу.
Вместе с обаятельным психотерапевтом Тони будет разбирать причины своего подавленного состояния, но только секретно: коллеги по "бизнесу" не должны знать, где проводит время мафиози.
Проблемы не заканчиваются за дверьми кабинета терапевта. Глава семьи Сопрано должен продолжать вести дела, балансируя между старым укладом кэпов и новыми законами государства. А еще сохранить брак: оставаться примерным мужем и заботливым отцом.
"Клан Сопрано" часто сравнивают с "Крестным отцом", ведь сюжет крутится вокруг хитросплетенной итальянской семьи — una famiglia. Но формат сериала позволяет заглянуть глубже в душу героев и понять, кто же на самом деле эти дерзкие преступники.