Литвинова заявила о негласном матриархате и назвала российских мужчин избалованными

Актриса порассуждала о поведении противоположного пола.

Звезда сериала "Граница: Таежный роман" и фильма "Северный ветер" Рената Литвинова в свежем интервью заявила, что в России установлен негласный матриархат. По словам знаменитости, в нашей стране женщинам приходится все брать в свои руки и "править".

"Что-то случилось с нашими мужчинами…" – рассудила Литвинова.

Рената отметила также, что в российских семьях полно насилия. Многие мужчины считают, что вправе поднимать руку на избранницу и подавлять ее эмоционально. Представители сильного пола, отмечает Литвинова, не уважают дам. Они отвратительно обращаются с ними, например, в метро и на улице.

Звезда фильма "Северный ветер" подчеркнула, что российские мужчины избалованы и ощущают свою безнаказанность и такими их вырастили именно женщины. Мальчиков, считает звезда кино, нельзя растить в агрессии. Мамы должны прививать сыновьям восхищение, любовь и бережное отношение к женщинам.

Рената Литвинова также поддержала жертв сексуальных домогательств. Артистка подчеркнула, что сама не переживала подобного опыта, однако может представить, как сильно это ранит. Знаменитость добавила, что в нашей стране садисты и обидчики не несут ответственности, а их жертвы не получают никакого сочувствия.

Добавим, вокруг личной жизни актрисы и режиссера Ринаты Литвиновой ходит много слухов. Поговаривают, что артистку много лет связывают отношения с певицей Земфирой. В интервью Ксении Собчак звезда "Северного ветра" заявила, что с вокалисткой дружит уже 15 лет. Рената призналась, что восхищена певицей, относится к ней как к "дару" и всегда отдает ей "пальму первенства".