Сын режиссера Хлебникова снялся в новом сериале "Пингвины моей мамы": трейлер и дата премьеры

В Сети обнародован трейлер нового сериала "Пингвины моей мамы". Картина о взрослении и мечте стать знаменитым стендапером увидит свет 6 октября.
В центре сюжета сериала "Пингвины моей мамы" 15-летний москвич Гоша. Юноша чувствует себя "белой вороной" не только в школе, где его задирают одноклассники, но и дома. Родители парня мечтают подарить счастье всем осиротевшим детям, они уже приняли в семью трех чужих отпрысков и готовятся к появлению четвертого детдомовца. Гоша уверен, что маме и папе он ненужен. О своих бедах главный герой рассказывает со сцены стендап-клуба. Однажды выступление Гоши попадает в Сеть и становится откровением для его родителей.
Папу и маму Гоши сыграли Алексей Агранович и Александра Урсуляк. Главную роль в картине отдали Макару Хлебникову – сыну известного режиссера Бориса Хлебникова, снявшего такие хиты как "Аритмия" и "Шторм". "Пингвины моей мамы" для Макара – актерский дебют. Режиссером и сценаристом ленты выступила Наталия Мещанинова.
По словам Макара Хлебникова, на первых пробах в сериал "Пингвины моей мамы" он не надеялся на успех, ведь актерского опыта у него не было. Между тем уже на втором кастинге Макар поверил в себя, начал рисовать в голове героя, вживаться в роль и в итоге по-настоящему полюбил этот образ. Хлебников отметил, что сложности, с которыми сталкивается персонаж сериала, знакомы ему не понаслышке.
"Я так же не понимал, что будет дальше, были проблемы со школой и бесконечные поиски себя", – рассказал Макар.
Во время подготовки к съемкам Макар Хлебников изучил выступления российских и зарубежных комиков, чтобы сформировать свой стиль подачи и понять, как он будет меняться по мере развития сюжета. Кроме того, артист брал уроки скейтбординга, так как его герой Гоша гоняет на доске.
Сериал "Пингвины моей мамы" стартует 6 октября в онлайн-кинотеатре KION.
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