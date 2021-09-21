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Сериалы
"Выбрал бедную, чтобы забрать ребенка": заявлено о насилии в семье звезды турецких сериалов

"Выбрал бедную, чтобы забрать ребенка": заявлено о насилии в семье звезды турецких сериалов

Озджан Дениз и Фейза Актан хотели, чтобы слушание было закрытым, но судья разрешил присутствие прессы.
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Звезда сериалов "Любовь против судьбы" и "Я так долго тебя ждал" Озджан Дениз и его экс-супруга Фейза Актан в очередной раз встретились в суде. В рамках слушания были раскрыты детали скандального брака знаменитости.

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Так Фейза Актан поведала о трех эпизодах бытового насилия. Впервые, как рассказала женщина, Озджан Дениз поднял на нее руку в конце 2017-го. Тогда Фейза и Озджан еще не были мужем и женой, но уже ждали ребенка. Влюбленные поскандалили из-за новости в прессе. СМИ сообщили, что актер тайно встречался с другой женщиной. По словам Актан, во время ссоры Дениз схватил ее за горло и прижал к стене. После случившегося Фейза хотела бросить актера, но члены обеих семей надавили на нее. В итоге артист попросил прощения и спустя время они поженились.

Еще одна крупная ссора произошла между супругами, когда их сыну Кузею было чуть больше месяца. По словам Фейзы, она не хотела лететь с мужем в Стамбул, что вывело того из себя. Конфликт закончился потасовкой.

"Оттолкнул меня, что я упала на пол. Затем он ударил меня ногой", – рассказала бывшая супруга знаменитости на заседании.

В третий раз Фейза Актан пострадала от рук избранника в 2019-м. В тот год семейство находилось в Германии. Супруги не смогли договориться о методах воспитания сына. Как утверждает Актан, Дениз в тот вечер сильно ее избил, она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Жена знаменитости написала заявление в полицию, которое спустя время забрала. Фейза призналась судье, что боялась остаться одна в чужой стране, поэтому отозвала жалобу. После возвращения в Турцию женщина не решилась обратиться в правоохранительные органы, так как, по ее словам, боялась мужа и ее брата. Дескать, мужчины шантажировали ее ребенком. Именно ради сына, утверждает Актан, она оставалась с Озджаном Денизом.

Артист сериала "Любовь против судьбы" рассказ экс-супруги опроверг. По словам актера, Фейза Актан перевернула все с ног на голову. Озджан Дениз отметил, что его брак был далек от идеала, но жену он никогда не бил. Между тем однажды он защищал тещу от Фейзы. Мол, его супруга кидала кастрюли в свою мать. Позднее, Актан увезла их трехмесячного сына Кузея в неизвестном направлении, и он был вынужден броситься на их поиски. Дениз добавил, что у Актан есть привычка наносить себе физические увечья.

"И эти сообщения о побоях – результат причинения себе вреда", – заявил артист.

Выслушав все стороны суд назначил еще одно слушание. Также Фемида попросила участников конфликта подготовить свидетелей и предоставить документы из больницы.

Отметим, поклонники турецких сериалов разделились на два лагеря. Фанаты Озджана Дениза отказываются верить Фейзе Актан. Якобы она пытается опорочить бывшего мужа, ведь не смогла вытрясти с него денег. Такая решительная женщина как Фейза, говорят в Сети, не стала бы терпеть побои, даже ради ребенка. Между тем есть мнение, что Дениз никогда не любил супругу и относился к ней как к инкубатору, вынашивающему наследника.

"Озджан считает, раз бедная девушка, которую он выбрал для того, чтобы род свой продолжить, то легко отнимет у нее сына. Подонок и жадный", – рассуждают интернет-обитатели.

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Фото: instagram.com / ozcandeniz
Автор: 21 сентября 2021, 13:51 Источник: sozcu.com.tr ✓ Надежный источник
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