Сергей Рост рассказал о конфликте с экс-женой из-за дочери: Мне ставится условие

Известный актер Сергей Рост обрел личное счастье, когда ему было уже за 40. Звезда ситкома "Осторожно, модерн!" женился на журналистке по имени Ольга. В марте 2011 года супруга подарила знаменитости дочь Анфису.
Весной этого, 2021 года, стало известно, что 56-летний Рост разводится. Как утверждает Сергей, семья развалилась из-за того, что у его супруги выросли запросы и появились претензии. Ольгу актер сравнивает с принцессой на горошине.
По словам артиста, он до последнего пытался сохранить брак. Рост терпел выходки избранницы ради дочери, в которой души не чает. Когда девочка подросла, артист подавил точку в отношениях.
Сейчас актер шоу "Осторожно, модерн!" живет один в небольшой квартире. В жизни холостяка он находит много плюсов. Между тем Сергей Рост очень скучает по дочери. В последнее время знаменитость редко видит наследницу. Рост утверждает, что экс-супруга всячески препятствует его общению с ребенком. "Хочется, чтобы на несколько дней Анфиса приезжала ко мне", – отмечает актер.
Договориться с Ольгой у Сергея пока не получается. Экс-жена артиста планирует решать все вопросы через суд. Рост, в свою очередь, выносить сор из избы не хочет.
Сергей Рост отметил, что на данном этапе бывшая супруга пытается его использовать. Ольга, как утверждает артист, не хочет рано просыпаться, поэтому требует, чтобы он отвозил и забирал Анфису из школы.
"Либо мне ставится условие, что я должен купить это и это, а потом так и быть — бери Анфису", – рассказал Сергей Рост.
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