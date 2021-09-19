Обещал выбросить бродячим собакам: Добронравов рассказал о побоях от отца-алкоголика

В свежем интервью актер Федор Добронравов признался, что ранние годы его жизни были безрадостными. Знаменитость родилась в Таганроге, 11 сентября 1961 года. Мама артиста трудилась на хлебозаводе. Папа Добронравова был строителем.
По словам актера сериала "Сваты", его отец страшно пил и поднимал руку на жену. Иногда хорошенько доставалось и самому Федору.
Артист отлично помнит, как он и мать прятались от нетрезвого папы у соседей. Добронравов, несмотря на юный возраст, понимал, что в такие моменты родителю лучше на глаза не попадаться.
Когда Федору Добронравову исполнилось семь лет, его отец отказался от спиртного. По словам актера, с тех пор его папа жил в трезвости до гробовой доски. "Воцарился рай", – вспомнила звезда "Сватов".
Завязав с выпивкой, родитель серьезно взялся за воспитание Федора. Растили Добронравова в строгости. Отец актера боялся, что тот тоже попадет в зависимость от какого-либо пагубного пристрастия. Кода зашел разговор о курении, папа сказал Добронравову, что разорвет его пополам если узнает. Останки родитель обещал выбросить бродячим собакам.
"На одну ногу наступлю, за вторую потяну, разорву пополам", – говорил мужчина сыну.
Федор Добронравов отметил, что был напуган угрозами отца. Он живо представил, как его тело терзают голодные псы. К сигаретам он больше не притрагивался.
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