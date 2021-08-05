52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла сохраняющую стройность чудодейственную систему

Звезда сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу" раскрыла секрет подтянутого тела. 52-летняя Дженнифер Энистон рассказала, как поддерживает стройность.
Актриса ежедневно занимается спортом по системе 15-15-15, которая буквально творит чудеса. Сначала Дженнифер садится на велотренажер и крутит педали 15 минут, следующие 15 минут она проводит на эллиптическом тренажере, далее она выходит на улицу на 15-минутную пробежку.
Осенью 2020 года, как призналась Энистон, она получила серьезную травму, из-за которой могла заниматься только пилатесом. Сегодня звезда "Друзей" возвращается к годами отработанной системе. "Мне не хватало упражнений, которые заставили бы меня попотеть", – поделилась знаменитость.
Энистон занимается сама, без помощи тренера. Иногда актриса испытывает острую необходимость в движении, в такие моменты она может пойти на батут.
Дженнифер признает, что только занятий спортом для сохранения красоты и здоровья недостаточно. Важно, по словам звезды "Друзей", правильно питаться и быть дисциплинированным в этом вопросе. Энистон похвасталась, что умеет ограничить себя в сладком и фастфуде. Иногда в стрессовые периоды артистка дает себе послабление – съедает картофельный чипс или одно драже M&M.
Есть у Дженнифер Энистон определенные правила относительно употребления алкоголя. Знаменитость разрешает себе только чистые напитки и не более трех бокалов за вечер. Артистка отказывается от коктейлей с добавками. "Чем вкуснее напиток, тем больше хочется выпить", – заметила звезда "Друзей".
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