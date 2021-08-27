Звезду сериала "Шерлок в России" избили у метро

Дмитрий Ломакин обратился в полицию. Знаменитость рассказала стражам порядка о нападении.
Утром, 27 августа, 23-летний Ломакин стал участником драки в центре Москвы. У метро Ломакин столкнулся с двумя молодыми мужчинами. Незнакомцы вели себя агрессивно и избили Дмитрия.
По данным 5-tv.ru, правоохранительные органы уже начали проверку. Сейчас устанавливается тяжесть повреждений, полученных Дмитрием Ломакиным.
Отметим, Ломакин окончил театральный институт имени Щукина. Уже три года Дмитрий выходит на сцену Театра Российской армии. Кинодебют артиста состоялся в 2008 году, в картине режиссера Сергея Тихомирова "Одно сегодня".
Ранее "Дни.ру" сообщали, что актриса Наталья Бочкарева попала в неприятную ситуацию. Звезда сериала "Счастливы вместе" на ночь оставила свой автомобиль в одном из московских дворов. Утром актриса обнаружила, что с ее машины сняли дорогостоящие детали. По данным полиции, Бочкаревой нанесен ущерб в 200 тысяч рублей.
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