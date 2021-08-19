Превратить в 14-летнего: заматеревшего Эминема поручили "омолаживать" специалистам

Известному рэперу Эминему дали роль в новом сериале. 48-летняя американская звезда появится в одном из эпизодов ленты Black Mafia Family. Продюсированием картины занимается хип-хоп-исполнитель 50 Cent, который является давним приятелем Эминема.
Сценарий сериала Black Mafia Family основан на реальных событиях и повествует о главарях одноименной преступной группировки. Банда, основанная двумя братьями, орудовала в 80-х и вошла в историю Америки.
Эминем получил роль Ричарда Верше-младшего, известного под псевдонимом "Белый мальчик Рик". Верше-младший был самым молодым информатором, которого когда-либо вербовало ФБР. Наркоторговец стал осведомителем спецслужб в 14 лет.
В личном твиттер-аккаунте 50 Cent рассказал, что Эминема придется "омолодить" для съемок в сериале. Эту задачу поручили специалистам по компьютерной графике. Заматеревшую 48-летнюю звезду, которая с некоторых пор носит бороду, с помощью технологий превратят в подростка.
Напомним, у рэпера Эминема есть опыт работы в кино. В начале нулевых рэпер снялся в фильме "8 миля". Артист сыграл в картине главную роль, а также написал саундтрек к ленте. Композиция Эминема Lose Yourself в 2003-м получила престижную премию "Оскар" как "Лучшая песня к фильму".
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