Борщева высказалась о романе с пойманным на измене Слепаковым

Звезд КВН Елену Борщеву и Семена Слепакова подозревали в интрижке.

Елена Борщева и Семен Слепаков знакомы много лет. Знаменитости учились в одном вузе и вместе выступали за команду КВН "Сборная Пятигорска". Вокруг Елены и Семена ходило много слухов. Какое-то время говорили, что у юмористов роман, позднее появилась информация, что они брат и сестра.

Как сказала Елена Борщева в свежем интервью, с Семеном Слепаковым она никогда не встречалась. Артистка не исключает, что комик мог питать симпатию к ней, однако никаких шагов он не предпринимал.

Борщева и Слепаков дружат много лет. Юмористка в курсе того, что происходит в личной жизни знаменитого приятеля. Она опровергла слухи о том, что Семен Слепаков изменял жене со Светланой Ходченковой.

Напомним, юморист, бард и продюсер сериалов "Интерны", "Универ", "СашаТаня", создатель ленты "Домашний арест" Семен Слепаков развелся с женой в 2019 году. С супругой Кариной он прожил семь лет, но детей не завел. О том, что теперь холост, Семен сообщила в шуточных стихах, умолчав о причинах разлада в семье.

Между тем незадолго до развода комика подозревали в романе с актрисой Светланой Ходченковой. Светские сплетники шептались, что Слепаков увлекся длинноногой блондинкой на съемках "Домашнего ареста". Дескать, Семен не смог устоять перед перевоплотившейся в стриптизершу Светланой, что и стало причиной краха его семьи.

Позднее появились слухи, что брак юмориста распался из-за отсутствия детей. Однако теперь в СМИ муссируется новая версия расставания Слепакова с супругой. Приятель Семена на условиях анонимности сообщил, что комика поймали на измене.

Долгое время за Семеном Слепаковым следили частные детективы. Специалисты собрали видео и фотодоказательства неверности юмориста. Все улики были переданы жене знаменитости Карине, которая, убедившись в предательстве, подала на развод.

Слежку за Семеном Слепаковым, по словам источника, установил тесть Игорь Аванесян – миллионер, владелец банка "Ак Барс". Отец Карины, отметим, входит в список самых богатых людей России. Поговаривают, что Аветисян с первых дней невзлюбил зятя, поэтому избавился от него при первом возможном случае.